اختتام ملتقى مدارس تطوير في تعليم بيشة
اختتمت اليوم فعاليات ملتقى مدارس تطوير الثاني بحضور مدير التعليم أ. نايف الهاجري الذي زار معارض المدارس يرافقه مساعد مدير التعليم أ. خالد الغامدي و مستشار مدير التعليم أ. أحمد الشمراني و مدير وحدة تطوير أ. محمد القرني و عدد من قيادات الإدارة و قادة المدارس و الطلاب.
وأشاد الهاجري لدى حضوره للحفل الختامي للملتقى بما شاهده في تلك المعارض و مالمسه من تفوق و تميز في انتاج المدارس عبر عنه طلابها الذين شاركوا في تلك المعارض و شرحوا مبادراتهم و أعمالهم .
و كرم مدير التعليم في نهاية الاحتفال الجهات المشاركة في الملتقى و الجهات المساندة و المدارس المشاركة و الطلاب الفائزين في المسابقات المصاحبة .
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