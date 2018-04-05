اختتام ملتقى مدارس تطوير في تعليم بيشة

سياف الشهراني(صدى):

اختتمت اليوم فعاليات ملتقى مدارس تطوير الثاني بحضور مدير التعليم أ. نايف الهاجري الذي زار معارض المدارس يرافقه مساعد مدير التعليم أ. خالد الغامدي و مستشار مدير التعليم أ. أحمد الشمراني و مدير وحدة تطوير أ. محمد القرني و عدد من قيادات الإدارة و قادة المدارس و الطلاب.

وأشاد الهاجري لدى حضوره للحفل الختامي للملتقى بما شاهده في تلك المعارض و مالمسه من تفوق و تميز في انتاج المدارس عبر عنه طلابها الذين شاركوا في تلك المعارض و شرحوا مبادراتهم و أعمالهم .

و كرم مدير التعليم في نهاية الاحتفال الجهات المشاركة في الملتقى و الجهات المساندة و المدارس المشاركة و الطلاب الفائزين في المسابقات المصاحبة .