فرانشيسكو يوجه انتقادات لاذعة للتحكيم عقب الخسارة من برشلونة

نواف السالم(صدى):

انتقد مدرب نادي روما الإيطالي، أوسيبيو دي فرانشيسكو، الأداء التحكيمي بشكلٍ قاسٍ؛ عقب خسارته أمام فريق برشلونة الإسباني بأربعة هداف مقابل هدف، في ذهاب دول الـ8 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واحتج الفريق الإيطالي على الحكم الهولندي، داني ماكليه، مطالبًا بركلتي جزاء؛ حيث قال فرانشيسكو: ” دانييلي ارتكب خطأ يمكن أن يحدث دائمًا ومانولاس لم يكن محظوظًا.. بالطبع ارتكبنا أخطاء لكن برشلونة فريق رائع حتى بدون مساعدة الحكام. ”

وأضاف مدرب الفريق الإيطالي: ” تدخل سيميدو ضد دجيكو كان يستحق ركلة جزاء واضحة، وكان يمكننا الحصول على ركلة أخرى بواسطة بليجريني.. ما حدث يعد ظلمًا بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها.. المنافس أحرز أربعة أهداف وهذا يعد قاسيًا وفقًا لما شاهدناه. ”