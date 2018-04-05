رغم توجيه مؤسسة النقد.. ” شركات التأمين ” تواصل خرق الأنظمة والقرارات

عادل الحربي(صدى):

تواصل شركات التأمين خرق قرارات مؤسسة النقد العرب السعودي برفض تقديم التغطية التأمينية لكبار السن، رغم حملهم رخص قيادة سارية المفعول.

هذا ما كشف عن مواطن في حفر الباطن في مناشدة تلقتها ” صدى ” قال فيها: ” اشتريت سيارة مع احدى الوكالات المتعاملة مع بنك الراجحي، اخدت سيارة باسم الولد، لان بنك الراجحي ما عندي حساب فيه ” .

وأضاف: ” بعد ما خلصنا الاوراق ذهبت إلى بنك الراجحي كي يعطيني تفويض على السيارة، قالوا لي تفويض داخلي ما نعطيك لأنك اكثر من 65 سنة والتامين لا يشملك، على الرغم أن المكتب ال اخدتها ويتعامل معاهم لم يوضح لي، وبنك الراجحي لم يعطيني تصريح بسبب أن سني أكثر من 65 سنة “.

وكانت مؤسسة النقد حذرت مؤخراً شركات التأمين على المركبات من رفض التغطية التأمينية بسبب كبر أو صغر سن مستخدم المركبة، مشددة على ضرورة تغطية هذه الفئات بناء على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية.

وألزمت شركات التأمين بمراجعة وثائق التأمين السارية، وتعديلها قبل تاريخ 29/7/1439 لتتسق مع أحكام هذا التعميم، وإعلام عملائها بذلك، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بشأن الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.