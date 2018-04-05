مركز الرعاية النهارية للإناث بجدة ينظم الملتقى الثاني للتوحد 2018

نايف السالم(صدى):

يهدف الملتقى الى تبادل الخبرات بين المختصين والخبراء في مجال التوحد وتحفيز العمل على توعية وتعريف المجتمع باضطراب التوحد تلا ذلك عرض مرئي لوالدة طفله توحد كونها نموذج مثالي من داخل المركز.

قدمت مساعده مدير عام فرع الوزاره بمنطقه مكه المكرمة للاشراف النسائي الدكتوره نوال بنت عبدالله الضبيبان كلمتها. ثم قدمت الدكتوره سمراء منصور استاذ مساعد بجامعه الملك عبدالعزيز محاضره بعنوان التوجيهات الحديثه في تشخيص اضطراب التوحد

ثم قدمت الاستاذه رزان بخاري مشرفة قسم التدخل المبكر بمركز التوحد ببرنامج الامير محمد بن سلمان للتوحد حلول علميه لمشكلات السلوك الغير مرغوب عند طفل التوحد ، ثم قدمت الدكتوره لينا بن صديق استاذ التربية الخاصه المشارك بجامعه الملك عبدالعزيز محاضره بعنوان مهارات التواصل الغير لفظي لدى اطفال التوحد

اخيرا قدمت الاستاذه دانيه كمال اخصائيه امراض النطق واللغه محاضره بعنوان استراتيجيات لمساعده الاخصائيين واولياء الأمور على تحسين تطور اللغه عند الاطفال التوحدين .

شاركت موظفات المركز بتقديم ركن توعوي ارشادي حول الخدمات المقدمة من المركز لطفل التوحد .