” التعليم ” تقر مكافآت مالية للطلاب المصابين بـ ” الجرب “
صرح وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، أنه تم اقرار مساعدات مالية، مقطوعة للمصابين بالجرب؛ وذلك خلال زيارته لمكة المكرمة.
وأوضح ” العيسى ” ، أن جولته على مدارس مكة، جاءت بتوجيهات من مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وأشار وزير التعليم، إلى أن الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات، أهمها:
– متابعة هذا المرض، وإيجاد العلاج لكافة الطلاب، مصاب أو غير مصاب؛ للعلاج وللحد من انتشار المرض.
– التوجيه بتوفير العلاجات المناسبة للمدارس.
– إغلاق الدراسة بالمدارس، التي تظهر بها هذه الحالات، بنسبة ٥ إلى ٦٪ من إجمالي عدد الطلاب.
– تدريب المشرفين والمرشدين الصحيين بالمدارس، بدءً من مساء اليوم ،وإيجاد برامج تثقيفية وتوعوية للطلاب.
أما فيما يتعلق بتعليق الاختبارات، ذكر ” العيسى ” ، أن الوزارة لا نية لها بتقديم الاختبارات، وأن المدارس التي يستدعي التعليق فيها، لا يتعدى بعض الأيام وتعود الدراسة لوضعها الطبيعي، والاستعداد للاختبارات.
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محمد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيهم
شمس[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شر الامراض ومسبباتها
طلال[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو هذا الشئ
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4219 ] نشر منذ 2 ساعتين
اول شي الله يشفيهم ويعافيهم ويحفظ باقي الطلاب من شرور الامراض
ثاني شي اتوقع البعض يدور المصاب بالجرب ويتحكحك فيه للحصول على المكافاه ههههههههههههه
قرار المكافاه فاشل جدا
لون المباني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
لون المبنى الدراسي يساعد كثيرا على حب العلم والدراسي وعدم الملم واشياء كثيره مثلا جعل مبنى البنات باللون الوردي المحبب للنفس والأوان المذكوره في القران الجميلة معروفه منها الأخضر السندسي ومنها الأصفر ومنها الأحمر ومن درجاته الوردي وهكذا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9459 ] نشر منذ 1 ساعة
استغلو المال في ايجاد علاج فعال لعلاج المصابين
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
الله يشفي المصابين ويحمي الاخرين
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 48 دقيقة
ادخل اي مدرسة تشوف العجب من سوء النظافة لايوجد اي اهتمام المدرسة عارفه والادارة ايضا والوزارة في سبات عميق