” التعليم ” تقر مكافآت مالية للطلاب المصابين بـ ” الجرب “

نايف السالم(صدى):

صرح وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، أنه تم اقرار مساعدات مالية، مقطوعة للمصابين بالجرب؛ وذلك خلال زيارته لمكة المكرمة.

وأوضح ” العيسى ” ، أن جولته على مدارس مكة، جاءت بتوجيهات من مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

وأشار وزير التعليم، إلى أن الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات، أهمها:

– متابعة هذا المرض، وإيجاد العلاج لكافة الطلاب، مصاب أو غير مصاب؛ للعلاج وللحد من انتشار المرض.

– التوجيه بتوفير العلاجات المناسبة للمدارس.

– إغلاق الدراسة بالمدارس، التي تظهر بها هذه الحالات، بنسبة ٥ إلى ٦٪ من إجمالي عدد الطلاب.

– تدريب المشرفين والمرشدين الصحيين بالمدارس، بدءً من مساء اليوم ،وإيجاد برامج تثقيفية وتوعوية للطلاب.

أما فيما يتعلق بتعليق الاختبارات، ذكر ” العيسى ” ، أن الوزارة لا نية لها بتقديم الاختبارات، وأن المدارس التي يستدعي التعليق فيها، لا يتعدى بعض الأيام وتعود الدراسة لوضعها الطبيعي، والاستعداد للاختبارات.

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