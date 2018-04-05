التحالف العربي يواصل الانتقام ويشن أقوى غارات على مواقع حوثية

فهمي محمد(صدى):

تواصل مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، انتقامها من مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث شنَّت عدد من الغارات الجوية المركزة ضد مواقع للمليشيا الإرهابية باليمن.

واستهدفت الغارات التي وصفت بأنها الأقوى خلال العمليات الميدانية التي تخوضها قوات التحالف العربي، مواقعًا حصينة للمليشيا الحوثية في تلال الريان بجبل عطان، وكذلك دار الرئاسة في منطقة السبعين، ومخازن السلاح في جبل النهدين.

يذكر أن مليشيا الحوثي الإيرانية، كانت قد أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة جازان إلا أن الدفاع الجوي السعودي نجح في اعتراضه، كما قامت بهجوم فاشل على ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر.