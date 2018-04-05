بالفيديو.. مذيعات تطلقن حملة مرعبة ضد التحرش الجنسي

برازيليا(صدى):

أطلقت مراسلات الرياضة البرازيليات حملة ” ضد التحرش الجنسي ” ، بسبب المعاناة التى تحدث لهن على الهواء مباشرةً من قبل الجمهور إما بالتحرش اللفظى أو الجسدي.

وجاء هاشتاج ” دعها تعمل ” شعارًا للحملة، والذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بشكل مرعب تحديدًا في البرازيل.

حيث بدأت القصة بعدما تلقت أكثر من مراسلة رسائل تحتوي على تهديدات بالإغتصاب على منصات التواصل الاجتماعي، فقررن نشر شريط فيديو يحتوي على أكثر من واقعة تحرش تعرضت لها مراسلات على الهواء مباشرةً دون حماية من أحد.

والجدير بالذكر أن الفيديو تم نشره أثناء مباراة قدم مقامة في ملعب ” ماراكانا ” بمدينة ” ريو دي جانيرو ” البرازيلية.