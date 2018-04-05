البيئة تدرب 1400 مرشد وأخصائي زراعي

سعيد العجل(صدى):

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع برنامج تدريبي لتأهيل المرشدين والأخصائيين الزراعيين في المملكة، ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، لتطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاج الفاكهة والخضروات والتمور والمحاصيل الحقلية في المملكة.

وأوضح مدير عام المشروع المهندس إبراهيم المطلق، أن مدة المشروع عام واحد، وتم اعداد 59 دورة تدريبة تستهدف منها 8 دورات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة و8 دورة تستهدف جيزان ونجران و8 دورات الحدود الشمالية والجوف وتبوك و9 دورات المنطقة الشرقية و10 دورات في القصيم وحائل و8 دورات في عسير والباحة و8 دورات في الرياض تهدف إلى تدريب 1400 مرشد وأخصائي زراعي لرفع كفاءة المرشدين المعرفية والمهارية، وتقديم خدمة أفضل للمزارعين في مناطق المملكة.

وأفاد المهندس المطلق ان يشمل المشروع دورات في تطوير الممارسات الزراعية في المحاصيل الحقلية، ومحاصيل الفاكهة والنخيل والخضروات المحمية والخضروات المكشوفة، والوقاية ومكافحة الآفات، بالإضافة لدورات في مجال الارشاد الزراعي، وسلامة المنتجات الزراعية بشكل عام وفق معايير الجودة السعودية، ومعايير الرقابة وضبط الجودة لإنتاج سليم، وبرنامج التفتيش القياسية، والممارسات الجيدة، في سلسلة الإنتاج والتخزين لإنتاج سليم.