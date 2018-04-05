محافظ العويقيلة يدشن حملة النظافة العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها

سعيد العجل(صدى):

دشن محافظ العويقيلة الاستاذ ” حسين بن عبدالرحمن الدغيم ” اليوم الخميس المواطن 19 / 7 / 1439 هـ حملة النظافة العامة التي اعلنتها البلدية بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمحافظة.

وذلك ضمن خطة الستة أسابيع المكثفة لازالة التشوه البصري بمحافظة العويقيلة والقرى التابعة لها وكان ذلك بحضور مدراء الادارات الحكومية والمجلس البلدي بالمحافظة ، وأكد رئيس بلدية محافظة العويقيلة ” محمد بن هلان الوردة ” بأن هذه الحملة تستهدف منازل المواطنين بتوزيع اكياس النظافة عليهم وكذلك الجهات التعليمية ووضع حاويات لجمع الكتب وعدم رميها بالشوارع وسلات للمهملات توزع على الادارات الحكومية واكياس صغيره لقائدي المركبات لتعزيز ثقافه رفع الوعي للمحافظة على النظافة العامة ورمي المخلفات في مواقعها المخصصة لها وكذلك بعض مستلزمات النظافة من المناديل الورقيه والبروشورات التوعوية وكذلك استبدال الحاويات التالفة بحاويات جديده سعة ٢ يارده وحاويات صغيره امام المنازل والاماكن العامة.

كما أكد ” الوردة ” بأن البلدية بدأت في التوزيع على المدارس والادارات الحكومية كما تم تفعيل الشاشات التلفزيونية للتوعية بالحملة.