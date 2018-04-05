حقيقة الصورة الرومانسية التي فاجأت جمهور محمد عبده

نورة الشهري(صدى):

أثارت صورة رومانسية ظن البعض أنها من حفل فنان العرب ” محمد عبده ” ، الكثير من الجدل والاستغراب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت صورة لرجل وامرأة يجلسان جنب بعضهما فى حفلة لفنان العرب ” محمد عبده “.

حيث ظهر الثنائي وكأنهما يتحدثان بلغة العيون، مما جعل رواد مولقع التواصل يتساءلون ” وش كان يغني وتلاقت عيونهم؟ ” ، وجاءت الإجابة واضحة إما ” يا عيون الكون.. ” أو ” مادام النظر مسموح..” أو حتى ” أحسب إن الرمش لا سلهم حنون “!

ولكن حقيقة الصورة التي قد لا يعرفها البعض، هي أن الصورة كانت من فيديو كليب ” بعلن عليها الحب ” ، الذي صوره مع المخرج يعقوب المهنا، وكانت تدور فكرة الكليب حول رجل وامرأة يجسدان مشهدا تمثيليًا، بينما فنان العرب يغني على المسرح وعندما صدح ” ابهدم جدار الخوف بيني وبينها ” اقتنص المصور اللقطة الرومانسية.