معلم بمحايل ينتقل بالطلاب إلى مركز الشرطة والهدف عظيم

أبها(صدى):

تدعيماً لروح الانتماء الوطني لدى الطلاب، أقدم معلم بإحدى مدارس محايل على تجربة فريدة من نوعها، عندما انتقل بطلابه إلى داخل مركز شرطة محايل، وهم مرتديين زياً عسكرياً.

وقدَّم المعلم عوض الشهري، بمدرسة الإمام الطبري الابتدائية، درس تعليمي لطلابه، بالإضافة إلى أخذ جولة داخل أروقة المركز للتعايش يوماً كاملاً وسط رجال الشرطة، بالإضافة إلى تلقي دروس تطبيقية عن أمن واستقرار الوطن.

وأكد المعلم، أنه يهدف من هذه التجربة إلى غرس مبادئ الولاء والطاعة لولاة الأمر والوطن، إلى جانب نشر ثقافة ” كلنا أمن ” بين الطلاب، وإبراز جهود رجال الأمن.