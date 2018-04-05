القسم النسائي ببلدية محافظة طريف يكثف الجولات على المشاغل النسائية

سعيد العجل(صدى):

بتوجيه من رئيس البلدية المهندس عوده بن خلف العنزي قامت ادارة الخدمات ممثله بالقسم النسائي بالقيام بجولات تفتيشية مكثفة على المشاغل النسائية بالمحافظة.

وأسفرت تلك الجولات عن ضبط ومصادرة كميات من المواد ومستحضرات التجميل المنتهية الصلاحية والممنوعة وكذلك تم خلال تلك الجولات تغريم ومخالفة بعض المشاغل التي لم تتقيد بالشروط والضوابط المعمول بها وقد ثمن رئيس البلدية هذه المجهودات وحثهن على بذل المزيد من الجهد والعمل الدءوب لأجل الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ونتطلع منهن مواصلة الجد في العمل ومتابعة ذلك بشكل متواصل لأجل اداء الرسالة المناطة بهن على اكمل وجه .