بالفيديو.. فولكس فاجن تشتري 300 ألف سيارة ديزل لتخزنها في ” مقبرة “

برلين(صدى):

في أعقاب انكشاف فضيحة الديزل لفولكس فاجن؛ وافقت الشركة على صفقة ضخمة مع السلطات الأمريكية تشمل شراء سيارات الديزل المتضررة من أجهزة غش الانبعاثات مباشرةً من ملاكها، لتكلف هذه العملية أكثر من 7.4 مليار دولار للصانعة الألمانية.

فولكس فاجن دمرت بعض هذه السيارات وأصلحت وأعادت بيع بعضها، ويُذكر أن الشركة اشترت بالمجمل 350,000 سيارة ديزل في الولايات المتحدة، وقد تبقى في حوزة الشركة حوالي 300,000 سيارة معلقة حتى الآن، حيث تنتظر فولكس فاجن موافقة السلطات الأمريكية على حلول الشركة لعيوب برمجيات المحركات قبل محاولة طرحها مجددا في الأسواق كسيارات مستعملة.

ولكن حتى تصل فولكس فاجن إلى حل رسمي لهذه السيارات، قررت الشركة ركنها في أكثر من 37 مرفق تخزيني في مختلف أرجاء الولايات المتحدة، لتشمل الخيارات غير التقليدية استاد كرة قدم غير مستخدم أو مصنع قديم للورق في ولاية مينيسوتا أو حتى قطعة كبيرة من الأرض الصحراوية في كاليفورنيا، مع قيام الشركة بالحفاظ على هذه السيارات ومتابعتها بشكل دوري لضمان عدم تلفها من الإهمال.