التذبذب يلاحق سوق العملات الرقمية.. و ” بتكوين ” أدنى 7 آلاف
واصل سوق العملات الرقمية تذبذبه الجماعي خلال تعاملات، اليوم الخميس، في ظل تقارير متباينة حول فرص العملات الرقمية في الأسوق الرئيسية.
وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 0.60% إلى 6828 دولار، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعد تراجعها أدنى 7 آلاف دولار بنهاية تعاملات الأمس.
كما صعدت ” إثريوم ” بنسبة 0.35% إلى 382 دولار، واستقرت ” الريبل ” عند مستوى إلى 50 سنتًا، وفي المقابل تراجعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.35% إلى 648 دولار.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 258 مليار دولار، بعدما تجاوزت أمس الأربعاء 280 مليار دولار قبل أن تبدأ موجة هبوطية في وقت سابق من الجلسة.
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