أمير الرياض يشيد بتوجيهات خادم الحرمين.. ويؤكد: المملكة لا تقبل فسادا

نايف السالم(صدى):

أشاد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن قضايا الفساد.

وأكد الأمير فيصل أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين أكدت أن المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه على أحد ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا الفساد.

وأوضح أن رؤية 2030 التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات ثابتة؛ لتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا.

كما أشار إلى أن الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد للحصر والتحقيق في مخالفات جرائم الفساد العام، وموافقته كذلك على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد، تؤكد دائمًا على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.