المملكة تكتشف علاجا يشفي من فيروس التهاب الكبد ” ج ” بنسبة نجاح 95%

حمود العنزي(صدى):

صرحت وزراة الصحة، أن علاج الإصابات المزمنة، بفيروس ” الكبد ج ” باستخدام الأدوية المباشرة المفعول، التي أضيفت مؤخراً إلى خيارات العلاج، أثبت الدراسات فعاليتها العالية، وحققت نسب شفاء عامة تزيد عن ٩٥٪ ، وإضافة لذلك فإنه لا يوجد لقاح لالتهاب ” الكبد ج ” .

وكشفت الصحة، عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية، من البرنامج الوطني؛ لإكتشاف وعلاج المصابين بالتهاب ” الكبد ج ” ، بالإضافة إلى أنها أطلقت حملة توعوية، مصاحبة بهذا الخصوص تحت شعار ” هات يدك ” ، تتضمن العديد من المواد التوعوية، سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن التهاب الكبد؛ يسبب عدوى حادة ومزمنة، وأن عدوى فيروس التهاب ” الكبد ج ” ، الحادة لا تكون عادة مصحوبة، بأعراض وأن حوالي ١٥% لـ ٣٠% ، من الأشخاص المصابين بالعدوى، يتخلصون تلقائيًا من الفيروس.