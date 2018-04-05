غيابات بالجملة يعاني منها كلاسيكو المحترفين

نواف السالم(صدى):

يلتقي نادي الهلال متصدر دوري المحترفين، نادي الأهلي الوصيف يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ25 ” قبل الأخيرة ” من عمر المسابقة، إلا أن الزعيم يعاني من افتقاد عناصر هامة في المباراة.

ويتغيب الرباعي حسن كادش وعبد الله الحافظ وكارلوس إدواردو ونواف العابد، عن الكلاسيكو بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أن هناك شكوك حول مشاركة لاعب الوسط سلمان الفرج، كما أنه لم يتحدد مشاركة إمكانية مشاركة أيزيكيل سيروتي.

أما نادي الأهلي، فمن المقرر ألا يشارك الثنائي حمدان الشمراني وكلاوديمير دي سوزا؛ لإيقافهم بسبب تراكم البطاقات، إضافة إلى أن المدافع معتز هوساوي قد لا يشارك هو الآخر.

يذكر أن الزعيم يتصدر مسابقة دوري المحترفين برصيد 52 نقطة، بفارقة نقطة واحدة عن الأهلي.