انطلاق مسابقة ” وزارة التعليم للقرآن والسنة ” بمكة في عامها الحادي والأربعين

سعيد العجل(صدى):

تنطلق يوم الإثنين القادم 23/ 7/ 1439هـ فعاليات مسابقة ( وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ) على مستوى المملكة؛ التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في الفترة من 23-25/ 7/1439هـ الجاري، حيث من المقرر أن تكون منافسات (البنين) بـ ” فندق الهيلتون ” للمؤتمرات، بينما يحتضن فندق ” هوليدي إن ” منافسات (البنات).

وعبّر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي عن سعادته بتنظيم هذه المسابقة في مكة المكرمة في عامها الحادي والأربعين، مُشيداً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من العناية الكبيرة التي تحظى بها مسابقات القرآن الكريم على المستويين المحلي والدولي لتحفيز الناشئة لحفظ كتاب الله وتلاوته وتدبره، وتشجيع الأجيال على التمسك بآدابه والتحلي بأخلاقه والعمل بأحكامه. ومشيراً للنهج الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز ـ طيّب الله ثراه – إلى هذا العهد المبارك.

وأبدى المدير العام للتعليم شكره لوزارة التعليم ولمركز الوعي الفكري المشرف على المسابقة، واهتمام معالي وزير التعليم بإقامة المسابقة وتشريف إدارة التعليم بمكة المكرمة بتنظيمها سنوياً في مهبط الوحي ومهد الرسالة.

من جهته أبان رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ فيصل بن أحمد أبو حيمد أنّ حفل الافتتاح سيكون في تمام الثامنة صباحاً من يوم الإثنين الموافق: 23/7/1439هـ بفندق ” هيلتون ” ، بينما سيكون الحفل الختامي في العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق: 25/7/1439هـ بفندق “هيلتون ” القاعة الكبرى بالدور الثاني.

وأوضح أبو حيمد أن المسابقة هذا العام ستكون في المجالات الثلاثة؛ القرآن الكريم للطلاب والطالبات، والسيرة النبوية والحديث الشريف بمراحله الثانوية والمتوسطة والمعلمين، وذلك بمشاركة ( 233 ) من الطلاب والطالبات والمعلمين مقسمين علي أقسام المسابقة، مشيراً إلى أن منافسات حفظ القرآن الكريم ستكون خلال ستة مستويات تشمل القران كاملا ، الفرع الثاني 20 جزءاً ، الفرع الثالث 15 جزءاً ، الفرع الرابع 10 أجزاء ، الفرع الخامس 5 أجزاء ، وأخيرا القرآن كاملاً للمعلمين والمعلمات.

بينما ستكون منافسات السيرة النبوية عبارة عن 200 سؤال في السيرة، والمنافسات الثالثة للمسابقة ستكون في الحديث الشريف لمرحلة الثانوية بـ 100 سؤال في الحديث إضافة إلى 50 سؤالاً مختاراً من كتاب “إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنجية المنصورة ” مع فوائد مستنبطة من 12 حديثا، وخمسين حديثاً في حفظ الأمن.

بينما ستكون مسابقة الحديث الشريف للمرحلة المتوسطة عن50 حديثا النووية مع فوائد مستنبطة من 8 أحاديث، إضافة إلى خمسين 50 حديثاً في حفظ الأمن.

وستتضمن مسابقة الحديث الشريف للمعلمين ” عمدة الأحكام من كلام خير الأنام” عليه الصلاة والسلام ( 390 ) حديثاً ، بالإضافة إلى معاني الكلمات.

وأخيراً 200 حديث في العقيدة من كتاب “بلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة “.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي سيقوم بالإشراف المستمر على سير اللجان المنظمة للمسابقة، وبمتابعة من مساعده للشؤون التعليمية د. طلال بن مبارك الحربي وبالتعاون من الإدارات المعنية بتعليم مكة المكرمة.