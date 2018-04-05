بالصور.. جولة تفقدية للواء منصور الشدي لإدارة المجاهدين بالشرقية

سعيد العجل(صدى):

قام مدير مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي بجولة تفقدية لفرع الادارة بالمنطقة الشرقية وكان في استقباله مدير عام الفرع الاستاذ صالح بن مبخوت الكربي ومساعده /نايف بن فهد القوس ومدراء الإدارات والاقسام.

وتجول بالاقسام وغرفة التحكم والسيطرة والشرطه العسكريه بمقر الفرع بالدمام والتقى خلالها العاملين في تلك الإدارات من موظفين وأفراد، واستمع منهم لشرح مفصل عن طبيعة عملهم ومهامهم الأمنية.

كما اطلع سعادته على التقرير السنوي عن انجازات الفرع لعام ١٤٣٨هـ وشكر الجميع على تلك الإنجازات الأمنية المييزة.

وأكد على أهمية التدريب وتوظيف التقنية لتقديم الخدمات الأمنية .

عقب ذلك قام اللواء الشدي ومرافقوه بجولة ميدانية، شملت مركز الفاضلي وقوة الطوارئ والدوريات ومركز صدارت بالجبيل وبعض المواقع الاخرى والتقى برؤساء القطاعات والافراد العاملين بتلك المواقع واطلع على سير العمل الميداني والمجهودات التي تتم على ارض الميدان.

وفي ختام زيارته أثنى مدير عام الادارة العامة للمجاهدين على ما شاهده ولمسه من زملائه مدير الفرع ومساعده ورؤساء القطاعات والأفراد بالمنطقة الشرقية من جهود أمنية متميزة، تجسد مدى حرصهم واهتمامهم على أداء واجباتهم، داعياً لهم بمزيد من التوفيق والنجاح لخدمة الدين والمليك والوطن.