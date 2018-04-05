بالفيديو.. رجل يضرب امرأة لتأخرها عن دفع الإيجار

مسقط(صدى):

أظهر مقطع فيديو رجل عماني يعتدي على امرأة أجنبية بالضرب، لتأخرها عن دفع الإيجار للمنزل الذي تستأجره منه.

وأوضح الفيديو، الرجل وهو يقوم بسب السيدة الأجنبية ورفع صوته عليها، وضربها بيديه، وركلها بقدميه، وسط صراخ المرأة التي لا تجد من ينجدها من ذلك الفظ غليظ القلب، الذي لم يرحم ضعفها كامرأة.