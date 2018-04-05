الشيخ عادل الكلباني يرد على مهاجمي حضوره بطولة ” البلوت “

عادل الحربي(صدى):

دفع الهجوم الذي تعرض الشيخ عادل الكلباني بسبب حضوره أمس الأربعاء افتتاح أول بطولة رسمية للعبة “ البلوت ” في المملكة، إلى كتابة رد مقتضب على منتقديه.

وكتب الكلباني تغريدة قصيرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” قال فيه رداً على موجة الانتقادات التي تلاحقه منذ ظهوره مع المتنافسين في البطولة:” قال : طحت من عيني قلت : أبركها من ساعة”.

وكان الشيخ عادل الكلباني إمام جامع المحيسن بالرياض ظهر في إحدى الصالات التي شهدت منافسات الجولة الأولى من البطولة، بينما ينهمك المتنافسون في خوض المواجهات.

وتسبب ظهور الكلباني في المواجهات بالبطولة في جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى موافقة اللعبة للشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.