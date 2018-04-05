بالصور.. ” التنمية الإجتماعية ” يستضيف ورشة عمل بوادي فاطمة

نايف السالم(صدى):

استضاف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يوم أمس الأربعاء الموافق 18 رجب 1439هـ بين الساعه الرابعة الى التاسعة مساء ورشة عمل بعنوان ( الإحتياج المجتمعي برامج ومشاريع ) وذلك بالشراكة المجتمعية مع جمعية التنمية الأسرية بالجموم .

حيث تهدف الورشة إلى إعداد مشاريع وبرامج توافق الإحتياج المجتمعي للأسر في محافظة الجموم وتأتي فكرة الورشة بدعوة فئات مختلفة من المجتمع في محافظة الجموم ( سيدات أعمال ، معلمات ، اكاديميات ، أمهات ، فتيات ، مرشدات طلابيات )

احتوت الورشة على عدة محاور لأفكار وبرامج يرغبن نساء المجتمع المحلي بمحافظة الجموم بتنفيذها والتي سوف يكون لها الأثر الكبير في صناعة بيئة أسرية ناجحه .