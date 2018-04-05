بالصور.. التحفظ على 5 جمال جاهزة للذبح العشوائي بـ ” المسفلة الفرعية “

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، بتنفيذ حملة على حي النكاسة، والتي أسفرت عن التحفظ على 5 جمال جاهزة للذبح العشوائي خارج المسلخ؛ حيث أنها تظهر عليها علامات المرض.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يتم توزيع لحومها بعد الذبح على الملاحم والمطاعم دون الكشف على سلامة لحومها، لافتة إلى إنه تم إتخاذ اللازم حيال المخالفين وتسليم الجمال لوحدات الذبح بالأمانة.

ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، حيث جاءت الحملة بالتعاون بين بلدية المسفلة الفرعية مع الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية.