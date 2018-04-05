” الجوازات ” ترد على أنباء إيقاف الزيارات العائلية

عادل الحربي (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات إن إيقاف الزيارات العائلية للقرابة من الدرجة الأولى من اختصاص وزارة الخارجية، وليس لديها أي معلومات حول إيقافها.

جاء ذلك رداً على وافد ارسل لحساب المديرية العامة للجوازات استفساراً حول حقيقة الأمر قائلاً: السلام عليكم، هل يتوقف اصدار تأشيرة الزيارة للقرابة من الدرجة الأولى(زوجة ؛ أبناء) في رمضان؟ “.

فيما جاء رد الجوازات مقتضباً بقولها: “أهلاً بك، ليس من اختصاص إدارة الجوازات، يرجى مراجعة وزارة الخارجية للإفادة. نشكر تعاونكم “.