5 ملايين دولار منحة مالية من المملكة إلى تونس

عادل الحربي(صدى):

أبرمت المملكة مع الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مشتركة، تقدم بموجبها المملكة منحة مالية قدرها 5 ملايين دولار إلى تونس.

وبموجب المذكرة التي وقعت على هامش أعمال الاجتماع السنوي الـ43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فإن المنحة المالية تأتي لترميم جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به.

من جانبه، صرح وزير المالية، محمد الدعان، بان المنحة تأتي في إطار التعاون بين المملكة وتونس، وتعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” على ربط جسور التواصل مع الأشقاء العرب.