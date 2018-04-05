العيسى: ارتفاع نسب الشفاء بين مصابي ” الجرب ” بمكة

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ارتفاع نسب الشفاء بين الطلاب المصابين بمرض الجرب في مدارس مكة المكرمة، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم وتوفير العناية الصحية لهم.

وأوضح الوزير أنه من المتوقع استمرار ظهور بعض الحالات المصابة بين الطلاب، حيث أن مرض الجرب سريع الانتشار، ولكنه ليس خطير ولا يؤدي للوفاة، لافتًا إلى أن الوزارة ستصدر بيانًا رسميًا يتضمن الحالة وأعداد المصابين بشفافية تامة.

كما أشار إلى وجود اتفاقية تبدأ فورًا من أجل تدريب المشرفين الصحيين في المدارس، مع تنظيم برامج تثقيفية وتوعوية للطلاب؛ للتعامل مع مثل هذه الحالات.

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