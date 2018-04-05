تحقيقات مكثفة من نيابة العلا بشأن ” صك مشبوه ” .. وتورط مسؤول

نايف السالم(صدى):

تواصل النيابة العامة بمحافظة العلا، تحقيقها في صك مشبوه لإحدى الأراضي الزراعية، حيث استعدت جميع أطراف الصك، وكذلك ستستدعي أطرافاً أخرى لها علاقة بالقضية.

وكان مواطن قد تقدَّم بشكوى إلى النيابة، أثبت فيها أنه تم تسجيل صك الأرض الزراعية ومساحتها 170 ألف متر، بدون رقم سجل مدني، وقد عثر على سجلاته مخبأة بكرتون واحد شهوده طفل رضيع.

وأشار مصادر مصلعة، أن أحد المسؤولين في المحافظة متورط في تسجيل إجراءات الصك المشبوه.

يذكر أن وزراة العدل كانت قد تحفظت على أصول الصك بعد، العثور عليه وإثارة الشبهات نحوه، وكان أحد الشهود مولوداً عام 1384هـ، أي أن عمره حينذاك أقل من 6 أشهر.