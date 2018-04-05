بعد الاعتداء على فريقه.. جوارديولا يغضب من رجال الأمن

طلال الغامدي(صدى):

هاجم المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، رجال الأمن في محيط إستاد أنفليد، عقب مباراة فريقه أمام نادي ليفربول في دوري الأبطال، والتي تلقى فيها الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة.

وثار ” جوارديولا ” غضبًا من رجال الأمن عقب اعتداء جماهير ” الريدز ” بألعاب نارية على حافلة السيتي؛ مما تسبب في وقوع أضرار كبيرة.

وسخر المدير الفني لمانشستر سيتي، من رجال الأمن عقب الحادث قائلًا: ” شكرًا لكم على حمايتنا.. شكرًا لكم كثيرًا.. أقدر لكم جهودكم الكبيرة. ”