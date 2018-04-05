سفير المملكة لدى الأردن يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي

سعيد العجل(صدى):

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي ” الامن المجتمعي وأثره في وحدة الأمة.

والذي تحدث فيه معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، حيث أكد ان وحدة الامة على الوسطية والاعتدال وثباتها على جادة سواء ينعكس ذلك على داخلها في امنها المجتمعي، وعلى رسالتها الشاملة التي جاءت رحمة للعالمين ومتممة لمكارم الاخلاق.

وتم على هامش الافتتاح تكريم معالي امين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، تقديراً لدوره واسهاماته في خدمة القضايا العربية والإسلامية.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين العديد من اوراق العمل الهامة التي من أبرزها اثرا الإعلام الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي في تحقيق الأمن المجتمعي وآفاق العصر والتطرف والارهاب والعولمة ودور المنظمات الدولية في تعزيز السلم المدني وأثر التعايش الديني في تحقيق الأمن المجتمعي.

كما يعرض المؤتمر التجربة السعودية والتجربة المغربية والاردنية في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة التطرف.