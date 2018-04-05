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ثانوية البدع تفعل برامج الشراكة المجتمعية مع مجمعات التعاون الطبية

ثانوية البدع تفعل برامج الشراكة المجتمعية مع مجمعات التعاون الطبية
سعيد العجل(صدى):

فعلت متوسطة وثانوية البدع بمحافظة الخرج ، أمس ، شراكة مجتمعية مع مجمعات التعاون الطبية ، وتتضمن هذه الشراكة ؛ تجهيز عيادة طبية ؛ ودعم البرامج الصحية لمرحلتي المتوسطة والثانوية .

وقد حضر تدشين المقر الصحي بالمدرسة؛ مشرفا الصحة المدرسية بتعليم الخرج الأستاذ فهد الهويدي والأستاذ عبدالله الشهري ؛ إلى جانب حضور ممثل مجمعات التعاون الطبية الأستاذ نواف الحربي ، ومنسق الشراكة المجتمعية الأستاذ رائد العنزي ، وقد تخلل البرنامج شرح موجز من قبل أحد الطلاب لأنشطة الإرشاد الصحي بإشراف المعلم وليد العلوي ، وأوضح قائد متوسطة وثانوية البدع أ. مشعان العجمي على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المجتمع ، ودورها الفاعل في نجاح البرامج التربوية .


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