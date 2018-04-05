حسم مقاعد أندية المملكة في دوري أبطال آسيا مطلع سبتمبر

نواف السالم(صدى):

دعا اتحاد كرة القدم، إدارة التراخيص، إلى سرعة تحديد المواعيد والمعايير لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومنح الرخصة القارية، التي تخول أندية المملكة المشاركة في دوري أبطال آسيا للأندية لعام 2019.

وطالب الاتحاد، الإدارة بتوزيع مواعيد تسليم المعايير على الأندية الـ14 في دوري المحترفين ومن ثم اعتمادها، ورفعها إلى الاتحاد الآسيوي.

وقال اتحاد الكرة، إن الاتحاد الآسيوي سيقوم باعتماد المعايير ليتم السماح للمملكة بالمشاركة في النصاب المحدد لها وهو 3 مقاعد ونصف المقعد، على أن يتم حسم ذلك بنهاية أغسطس ومطلع سبتمبر المقبلان.