بالصور.. مقارنة بين صانعات السيارات اليابانية الثلاثة ” تويوتا – هوندا و نيسان “

طوكيو(صدى):

عند اﻹطلاع على أرقام مبيعات صانعات السيارات اليابانية الثلاثة، تويوتا، هوندا ونيسان، نلاحظ تخلف ألتيما بعد كل من تويوتا كامري وهوندا أكورد.

هذا هو ما تأمل أن تغيره نيسان مع ألتيما 2019 الجديدة كلياً، والتي بجانب مظهرها الجديد الديناميكي توفر دفع رباعي ومحرك تيربو، واليوم نستكشف مدى قوة تنافسيتها أمام منافسيها الأزليين على ناحية التصميم ومولدات الطاقة والمميزات.

التصميم

يضيف التصميم الجديد الكثير من الحماس على ألتيما 2019، حيث صارت تشبه نموذج Vmotion الاختباري والذي تم عرضه في ديترويت العام الماضي مع خطوط منحنية على الجانبين تشبه نيسان GT-R كما أن السيارة زادت بشكل طفيف في أبعادها، وبالنظر إلى المنافسين سوف نجد أن كامري تأتي بوزن 1,519 كجم وبمساحة صندوق 427 لتر، أما أكورد فهي تأتي بوزن 1,495 كجم، مع مساحة صندوق 472.8 لتر، ومن المتوقع أن تكون ألتيما قادرة على المنافسة في هذا الصدد.

المحركات

قامت نيسان باستبدال محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 270 حصان اﻷعلى في فئات ألتيما السابقة، بمحرك تيربو سعة 2 لتر بقوة 248 لتر من أجل زيادة مستويات كفاءة إستهلاك الوقود، كما أصبح محرك الفئة القياسية ذو سعة 2.5 لتر أقوى حيث يولد 188 حصان، وبعد أن قامت نيسان بإزالة V6 أصبحت كامري بلا منافس من حيث القوة اﻷكبر بين الثلاثي، حيث تعتبر الطراز الوحيد حالياً الذي يتوفر بمحرك 6 سلندر، كما أن هوندا أكورد هي الوحيدة التي تتوفر بناقل حركة يدوي، في حين أن ألتيما الوحيدة التي توفر خيار الدفع الرباعي.

التجهيزات

توفر الطرازات الثلاثة تشكيلة متنوعة من الخيارات والمعدات وتقنيات المساعدة في القيادة، كمان المساحة الداخلية للركاب متساوية إضافة إلى تجربة ركوب رياضية وفاخرة إلى حد معقول بكل منهم، إلا أنه عند الحديث عن تقنيات المساعدة في القيادة، فسوف تتفوق ألتيما من خلال نظام بروبايلوت للقيادة شبه الذاتية.

تأتي كل من ألتيما وأكورد مع مقصورة داخلية متشابهة مع تصميم يتسم بالبساطة وشاشة أعلى منتصف لوحة التحكم.