فيديو لطعن طبيب في مستشفى عرعر .. و ” صحة الشمالية ” توضح حقيقته

نايف السالم(صدى):

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تعرض طبيب للطعن بمستشفى عرعر المركزي، في منطقة الحدود الشمالية.

وعلقت صحة الحدود الشمالية عبر حسابها في “تويتر” على المقطع قائلة: ما يتم تداوله من مقطع فيديو لطعن طبيب في مستشفى عرعر المركزي غير صحيح”.

وأضافت أن ما حدث هي أحد الفرضيات التي تنفذها صحة الشمالية بشكل دوري تحت مسمى ( مهاجمة ممارس صحي بسلاح أبيض ) وهدفها تعريف الكادر الصحي بشكل عملي عن كيفية التعامل مع تلك الحالات”.