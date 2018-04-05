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فيديو لطعن طبيب في مستشفى عرعر .. و ” صحة الشمالية ” توضح حقيقته

فيديو لطعن طبيب في مستشفى عرعر .. و ” صحة الشمالية ” توضح حقيقته
نايف السالم(صدى):

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تعرض طبيب للطعن بمستشفى عرعر المركزي، في منطقة الحدود الشمالية.

وعلقت صحة الحدود الشمالية عبر حسابها في “تويتر” على المقطع قائلة: ما يتم تداوله من مقطع فيديو لطعن طبيب في مستشفى عرعر المركزي غير صحيح”.

وأضافت أن ما حدث هي أحد الفرضيات التي تنفذها صحة الشمالية بشكل دوري تحت مسمى ( مهاجمة ممارس صحي بسلاح أبيض ) وهدفها تعريف الكادر الصحي بشكل عملي عن كيفية التعامل مع تلك الحالات”.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 38 دقيقة

لا اله الا الله

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 38 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 36 دقيقة

في أي قانون وعرف هذا
فرضيات تنشر مقاطع
تسبب بلبلة وربما يؤثر سلباً
ع سمعة المستشفى

قال علي ابن ابي طالب ضي الله عنه
خاطبوا الناس ع قدر عقولهم
أ تحبون ان يكذب الله ورسوله ؟؟؟

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 36 دقيقة

ايش هذا نحن نفتكرها حجيجه ، حسبي الله خوفنا كتير

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 31 دقيقة

مافهمنا شي دا تمثيل ولا حجيجه !

[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 30 دقيقة

هذي الفرضيه توجه لرجال الشرطه لأنهم اكثر عرضه لذلك ….ما هو للدخاتره يا وزارة الصحة…

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 29 دقيقة

انا ممارس صحي ولا ارى ان ظاهرة العتداء كثيره بمجتمعنا ولله الحمد خاصتن انك كاممارس صحي يجب استعمال الاسلوب الجيد مع المرضى لان لابد ان تعرف ان المريض او مرافق المريض ماراح يأتيك بمزاج جيد نتيجة مرضه

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