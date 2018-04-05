فيديو لطعن طبيب في مستشفى عرعر .. و ” صحة الشمالية ” توضح حقيقته
نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تعرض طبيب للطعن بمستشفى عرعر المركزي، في منطقة الحدود الشمالية.
وعلقت صحة الحدود الشمالية عبر حسابها في “تويتر” على المقطع قائلة: ما يتم تداوله من مقطع فيديو لطعن طبيب في مستشفى عرعر المركزي غير صحيح”.
وأضافت أن ما حدث هي أحد الفرضيات التي تنفذها صحة الشمالية بشكل دوري تحت مسمى ( مهاجمة ممارس صحي بسلاح أبيض ) وهدفها تعريف الكادر الصحي بشكل عملي عن كيفية التعامل مع تلك الحالات”.
محمد[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا اله الا الله
شمس[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 38 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 36 دقيقة
في أي قانون وعرف هذا
فرضيات تنشر مقاطع
تسبب بلبلة وربما يؤثر سلباً
ع سمعة المستشفى
قال علي ابن ابي طالب ضي الله عنه
خاطبوا الناس ع قدر عقولهم
أ تحبون ان يكذب الله ورسوله ؟؟؟
غدير[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 36 دقيقة
ايش هذا نحن نفتكرها حجيجه ، حسبي الله خوفنا كتير
ماجد[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 31 دقيقة
مافهمنا شي دا تمثيل ولا حجيجه !
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 30 دقيقة
هذي الفرضيه توجه لرجال الشرطه لأنهم اكثر عرضه لذلك ….ما هو للدخاتره يا وزارة الصحة…
الحربي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 29 دقيقة
انا ممارس صحي ولا ارى ان ظاهرة العتداء كثيره بمجتمعنا ولله الحمد خاصتن انك كاممارس صحي يجب استعمال الاسلوب الجيد مع المرضى لان لابد ان تعرف ان المريض او مرافق المريض ماراح يأتيك بمزاج جيد نتيجة مرضه