ندوة تناقش أمراض الفم والأسنان وطرق التشخيص في مستشفى اليمامة

سعيد العجل(صدى):

برعاية مديرعام ادارة طب الأسنان بوزارة الصحة د.سعود اورفلي نظم مركز الاسنان بمستشفى اليمامة الندوة السنوية الخامسة لطب الاسنان لصحة الفم والاسنان تحت شعار ” امراض الفم والاسنان وطرق التشخيص والعلاج ” بحضور مدير المستشفى الدكتور سعيد بن راشد الزهراني وعدد من المختصين في طب الأسنان .

ويأتي انعقاد هذه الندوة إيمانا من مركز الاسنان في مستشفى اليمامة ، بأهمية التدريب والتعليم.

وترأس اللجنة العلمية رئيس مركز طب الاسنان د.احمد القحطاني، ورئيس قسم التدريب والتعليم الطبي د.ليلى السهلي، ورئيس اللجنة التنظيمية للندوة د.ريم الخضيري.

كما اشتمل البرنامج العلمي للندوة العديد من المحاضرات التي تهم جميع تخصصات طب الاسنان ومستجداته. حيث شارك عدد من المتحدثين من داخل المستشفى فيما تم اعتماد حضور الندوة ب 13 ساعة تدريبية من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

وتناولت الندوة عدد من الأفكار لنشر المفاهيم والمعارف الصحية لتطوير الممارسة الطبية السليمة والتدريب لكونها عملية متصلة ومستمرة وتراكمية وهو مطلب مهم له من تأثير إيجابي مستقبلي محصلتها النهائية هو التغيير الايجابي للممارسة الطبية.