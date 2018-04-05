بالفيديو.. التجربة الأولى لقطار الرياض

حمود العنزي(صدى):

أعلن الحساب الرسمي اليوم الأربعاء لمشروع قطار الرياض عن انطلاق أولى مراحل الاختبارات التشغيلية.

وأظهر المقطع التجربة التي تمت يوم أمس الأربعاء سير القطار بالمبيت والصيانة كانت للمسار الرابع، مشيراً أن نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ المشروع بلغت حتى الآن 68%.

وكانت الهيئة العليا لتطوير الرياض أكدت في وقت سابق، أن أعمال المشروع تسير بخطى ثابتة، ووفق الخطط والبرامج الموضوعة لها؛ وستشهد مع نهاية عام 2018م -بمشيئة الله- بداية التشغيل التجريبي لعربات القطار في العديد من خطوط المشروع بمدينة الرياض.