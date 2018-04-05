بالفيديو.. التجربة الأولى لقطار الرياض
أعلن الحساب الرسمي اليوم الأربعاء لمشروع قطار الرياض عن انطلاق أولى مراحل الاختبارات التشغيلية.
وأظهر المقطع التجربة التي تمت يوم أمس الأربعاء سير القطار بالمبيت والصيانة كانت للمسار الرابع، مشيراً أن نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ المشروع بلغت حتى الآن 68%.
وكانت الهيئة العليا لتطوير الرياض أكدت في وقت سابق، أن أعمال المشروع تسير بخطى ثابتة، ووفق الخطط والبرامج الموضوعة لها؛ وستشهد مع نهاية عام 2018م -بمشيئة الله- بداية التشغيل التجريبي لعربات القطار في العديد من خطوط المشروع بمدينة الرياض.
غدير[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 48 دقيقة
ما اجمله
طلال[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يعطيهم العافيه
ماجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 46 دقيقة
الرياض في المقدمه
عبدالعزير الشمراني[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 34 دقيقة
وش الفرق بينه وبين مترو دبي؟
khalid[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 31 دقيقة
اخيرا نركب قطار
الحربي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 24 دقيقة
اتمنى من الدوله حفظها الله ان تعمل مشاريع قطارات بين جميع المدن منها تسهيل ع المسافرين وتجنب خطر الطرق السريعه ومنها دخل للميزانية الدوله