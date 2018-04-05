أسعار النفط تتعافى في ظل انخفاض المخزونات الأمريكية

علي القحطاني(صدى):

تعافت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، متأثرة ببيانات إدارة معلومات الطاقة التي كشفت عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية خلال الإسبوع المنتهي.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.43% عند مستوى 68.31 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.36% إلى 63.60 دولار للبرميل في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت إدارة معلومات الطاقة أعلنت، أمس الأربعاء، بشكل رسمي انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بواقع 4.6 مليون برميل خلال الإسبوع الماضي، وذلك بالمقارنة بتوقعات زيادة المخزونات بمقدار 264 ألف برميل.