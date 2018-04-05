مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة يحتفل بأحد منسوبيه
احتفل مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالأستاذ/ فارس عطالله المسعودي أحد منسوبي المركز لحصوله على درجة الماجستير في علم الإجتماع من جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة.
ويأتي دور المركز من منطلق تشجيع منسوبيه ودعمهم لإكمال مسيرتهم التعليمية التي بدورها سوف تنعكس ايجاباً على الخدمة المقدمة من الموظف تجاه عمله.
مع تمنياتنا له وللجميع بالتوفيق ومزيدا من النجاح.
شمس[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافيه
طلال[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله عليكم
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 44 دقيقة
هذي هي اخوة الزمالة
ولا بلاش