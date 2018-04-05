تشييع الطفل ” ضحية الفريزر ” عقب تسليم جثته لأهله

تركي السالم(صدى):

شيع جمع من المواطنين، أمس الأربعاء، جثمان الطفل صاحب قضية ” فريزر الثلاجة ” والذي يبلغ من العمر 9 أعوام وسط حالة من الحزن الشديد، وذلك في قريته بمحافظة العارضة بمنطقة جازان.

وكانت الجهات الأمنية بجازان سلمت جثة الطفل الضحية إلى أسرته، إثر عرض جثته على الطبيب الشرعي وانتهاء التحقيقات.

ومن الجدير بالذكر، إنه عثر على الطفل في فريزر الثلاجة الذي كان معطل؛ عقب اختفاؤه عن أنظار والده المعاق بـ24 ساعة، بعد أن استعان أقاربه بالجهات الأمنية للبحث عنه.

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