الشليمي مهاجما الجزيرة: تبرر الهجوم الحوثي على الرياض وتعتم على مذابح إيران

فهد السالم(صدى):

استنكر المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، التضليل الإعلامي الذي تقوم به قناة الجزيرة القطرية وتبريرها للهجوم الحوثي الإيراني على المملكة واستمرارها في نشر الأكاذيب.

وأكد ” الشليمي ” خلال لقاء له ببرنامج ” 35 دقيقة ” على قناة ” أبو ظبي ” ، أن العالم كله ندد بالهجمات الحوثية على الرياض إلا قناة الجزيرة، التي استضافت من يبرر هذا الهجوم، كما خرج منها العديد من تصريحات المبايعة للإرهابيين.

وأوضح أنه في الوقت الذي تشهد فيه إيران مظاهرات ومذابح من قبل نظام الملالي تجاه شعبه، لا تنشر الجزيرة أي خبر عنه هذه المجازر، بالرغم من بعد إيران 158 ميلًا بحريًا فقط عن قطر.

كما أشار ” الشليمي ” إلى أن الجزيرة هي بوق وليست قناة، فهي مشروع تم تصيميه لضرب الوطن العربي ودول الخليج ولكن تم كشفه في عام 2012، وأصبح المشاهد الخليجي والمصري يعرف حقيقة هذه القناة الإرهابية.

وأضاف ” كسرنا قلعة الجزيرة وأخواتها بنات أبو لهب بإعلام الحقيقة وليس إعلام التزوير، وكشفنا إعلامهم الضاحك على الشعوب “.

كما علق ” الشليمي ” على خطاب وزير خارجية قطر الأسبق حامد بن جاسم الذي تحدث فيه عن التعاون ودحر الإرهاب، موجهًا رسالة ساخرة إليه مفادها ” ودي والله أصدق بس قوية “.