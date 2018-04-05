تطبيق ” البناء الذاتي ” يحل مشكلات 70 % من قوائم الإنتظار
قال خالد العمودي، المشرف العام، على صندوق التنمية العقارية، أن البدء بتطبيق منتج ” البناء الذاتي ” ، بشكل موسع، يحل مشكلات 70% من المسجلين، في قوائم الانتظار.
وأوضح ” العمودي ” ، أن البرنامج وُقع مع 4 جهات تمويلية، في المرحلة الأولى، كما أبدى توقعاته بأن يصل عدد الجهات التمويلية التي يوقع معها البرنامج خلال المرحلة الرابعة من ” سكني 2 ” إلى 8 جهات.
وأشار إلى أن التمويل في منتج ” البناء الذاتي ” ، سيصل لـ 500 ألف ريال، تُصرف للمستفيد على دفعات حسب إنجاز البناء.
وذكر ” العمودي ” أن على المستفيد، تحديث بياناته على البوابة الإلكترونية للصندوق، وأن عقد الدعم، سيُحدث إلى عقد يضم 3 أطراف هم ” الصندوق، والمستفيد، والجهة التمويلية ” .
محمد[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 9 دقائق
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