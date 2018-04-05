تطبيق ” البناء الذاتي ” يحل مشكلات 70 % من قوائم الإنتظار

عادل الحربي(صدى):

قال خالد العمودي، المشرف العام، على صندوق التنمية العقارية، أن البدء بتطبيق منتج ” البناء الذاتي ” ، بشكل موسع، يحل مشكلات 70% من المسجلين، في قوائم الانتظار.

وأوضح ” العمودي ” ، أن البرنامج وُقع مع 4 جهات تمويلية، في المرحلة الأولى، كما أبدى توقعاته بأن يصل عدد الجهات التمويلية التي يوقع معها البرنامج خلال المرحلة الرابعة من ” سكني 2 ” إلى 8 جهات.

وأشار إلى أن التمويل في منتج ” البناء الذاتي ” ، سيصل لـ 500 ألف ريال، تُصرف للمستفيد على دفعات حسب إنجاز البناء.

وذكر ” العمودي ” أن على المستفيد، تحديث بياناته على البوابة الإلكترونية للصندوق، وأن عقد الدعم، سيُحدث إلى عقد يضم 3 أطراف هم ” الصندوق، والمستفيد، والجهة التمويلية ” .