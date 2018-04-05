العميد يحسم التجديد مع سييرا.. ومعسكر خارجي استعدادا لنهائي كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن حسم إدارة نادي الاتحاد أمر التجديد مع المدرب لويس سييرا، لافتة إلى إنه مستمر مع الفريق، وذلك عقب قناعة الإدارة في الأداء الذي يظهر به الفريق.

وعلى جانب آخر، يقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًا للإعداد لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نادي الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ومن الجدير بالذكر، أنه وضعت إدارة الاتحاد مكافأة فوز للاعبين عند تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين من الدوري، كما ستستغل التوقف قبل المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة معسكر يتضمن مباراة ودية، وذلك ضمن الإعداد للمباراة النهائية.