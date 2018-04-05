محمد حماقي يحيي أولى حفلاته بالمملكة الليلة

نورة الشهري(صدى):

يحيى الفنان المصري ” محمد حماقي ” ، لأول مرة حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية وتحديدا فى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك مساء اليوم الخميس.

حيث يغنى حماقي مجموعة من أجمل الأغاني، و التي تنال إعجاب جمهوره السعودى منها أغنية ” عمره ما يغيب ” و ” حاجة مستخبية ” و ” ما بلاش ” .

والجدير بالذكر أن حماقي يشارك فى الموسم الرابع من برنامج المواهب الشهير ” ذا فويس ” ، ويشاركه فيه الفنان عاصي الحلاني وإليسا وأحلام.