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محمد حماقي يحيي أولى حفلاته بالمملكة الليلة

محمد حماقي يحيي أولى حفلاته بالمملكة الليلة
نورة الشهري(صدى):

يحيى الفنان المصري ” محمد حماقي ” ، لأول مرة حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية وتحديدا فى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك مساء اليوم الخميس.

حيث يغنى حماقي مجموعة من أجمل الأغاني، و التي تنال إعجاب جمهوره السعودى منها أغنية ” عمره ما يغيب ” و ” حاجة مستخبية ” و ” ما بلاش ” .

والجدير بالذكر أن حماقي يشارك فى الموسم الرابع من برنامج المواهب الشهير ” ذا فويس ” ، ويشاركه فيه الفنان عاصي الحلاني وإليسا وأحلام.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 45 دقيقة

ليش مايجيبوا فنان كبير !

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 43 دقيقة

ما احلاه محمد

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 42 دقيقة

بدي احضر متل هذه الحفلات

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