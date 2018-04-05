محمد السهلاوي يغادر إلى مانشستر للمشاركة في المعسكر التدريبي

ماجد محمد(صدى):

غادر مهاجم نادي النصر والمنتخب السعودي محمد السهلاوي اليوم الخميس و إلى مدينة مانشستر للالتحاق بمعسكر تدريبي لمدة 3 أسابيع.

وقال نادي النصر على حسابه في ” تويتر ” : غادر الرياض قبل قليل لاعب النصر والمنتخب السعودي محمد السهلاوي متوجهاً إلى مدينة مانشستر.

وأضاف أن ذلك يأتي للمشاركة في البرنامج التدريب الذي سيقام له في نادي مانشستر يونايتد لمدة ثلاثة أسابيع، وجاء ذلك بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.