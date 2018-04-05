القبض على شخصين بحوزتهما 70 ألف من حبوب الكبتاجون بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الرياض، اليوم الخميس، من القبض على شخصين بحوزتهما 70 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة.

وأوضحت ” مكافحة المخدرات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المقبوض عليهما كانا يمتهنان تهريب المواد المخدرة.

ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك ضمن جهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات في ضبط الخارجين على القانون ومكافحة المواد المخدرة والمهربين، وتطبيق الأنظمة والقوانين.