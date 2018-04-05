بالفيديو.. بالتزامن مع انتشار ” الجرب ” .. ” مجاري ونفايات ” أمام ابتدائية بمكة

نايف السالم(صدى):

وثَّق مواطن، مقطع فيديو لمياه الصرف الصحي أثناء جريانها بجوار أحد مدارس منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى تراكم النفايات حول المدرسة.

وأكد المواطن، أن النفايات والفضلات منتشرة بغزارة أمام مدرسة الفرزدق الابتدائية بمكة، ما يشكل خطورة على صحة الطلاب الذي يعبرون هذه ” المجاري والفضلات ” أثناء دخولهم المدرسة.

ووجه رسالة إلى المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وشركة المياه الوطنية، بالحفاظ على أرواح الطلاب والطالبات واتخاذ إجراءاتهما لحل هذه المشكلة.

وويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور حالات جرب بيض طلاب وطالبات مكة المكرمة، وقد صرَّح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بأن الوضع تحت السيطرة وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الطلاب.