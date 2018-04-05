بالفيديو.. صاعقة رعدية تضرب قطيع إبل وتصرع 12 ناقة بخيبر

أبها(صدى):

ضربت صاعقة رعدية، أمس الأربعاء، قطيعاً من الإبل في قرية خيبر الجنوب التابعة لمحافظة خميس مشيط ، مما نتج عنه نفوق عددا منها على الفور.

وذكر موثق المقطع أن الصاعقة الرعدية والتقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة تسببت في نفوق 12 رأس من قطيع الآبل.

وكانت عدة مناطق بالمملكة شهدت يوم أمس الأربعاء عواصف ترابية وتقلبات جوية أسفرت عن انعدام في الرؤية وصحبها بأمطار غزيرة ورعد وبرق.