بالفيديو.. صاعقة رعدية تضرب قطيع إبل وتصرع 12 ناقة بخيبر
ضربت صاعقة رعدية، أمس الأربعاء، قطيعاً من الإبل في قرية خيبر الجنوب التابعة لمحافظة خميس مشيط ، مما نتج عنه نفوق عددا منها على الفور.
وذكر موثق المقطع أن الصاعقة الرعدية والتقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة تسببت في نفوق 12 رأس من قطيع الآبل.
وكانت عدة مناطق بالمملكة شهدت يوم أمس الأربعاء عواصف ترابية وتقلبات جوية أسفرت عن انعدام في الرؤية وصحبها بأمطار غزيرة ورعد وبرق.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 2 ساعتين
حكم الله ونفذ ولا راد لقضاء الله يخلف الله ع بخير وابدلك خيرا منها
سبحان الله
ي الله ما اعظمك
كان يتوجب ع راعب الابل
عدم خروج الابل خاصة وقت الامطار والرعد والبرق
ماجد[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة
لا اله الا الله
شمسالل[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعوض عليه