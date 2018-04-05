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رفض دعوى ” حميدان التركي ” لاستكمال فترة محكوميته بالمملكة

رفض دعوى ” حميدان التركي ” لاستكمال فترة محكوميته بالمملكة
نايف السالم(صدى):

قام القضاء الأمريكي، برفض دعوى تقدم بها السجين السعودي، حميدان التركي، بشأن نقله؛ لاستكمال بقية فترة محكوميته بالمملكة.

وشطب القاضي الفيدرالي، روبرت بلاكبيرن، دعوة ” التركي ” ، ضد وكلاء النيابة الأمريكية؛ لنقله للملكة؛ لإكمال بقية محكوميته.

وأرجع القاضي، رفضه لدعوى حميدان التركي؛ إلى افتقارها للأساس القانوني.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة

والله يستاهل مايحدث له

[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة

ليش يعني مايرجع يكمل محاكمته ف المملكه !!

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب

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