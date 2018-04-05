رفض دعوى ” حميدان التركي ” لاستكمال فترة محكوميته بالمملكة
قام القضاء الأمريكي، برفض دعوى تقدم بها السجين السعودي، حميدان التركي، بشأن نقله؛ لاستكمال بقية فترة محكوميته بالمملكة.
وشطب القاضي الفيدرالي، روبرت بلاكبيرن، دعوة ” التركي ” ، ضد وكلاء النيابة الأمريكية؛ لنقله للملكة؛ لإكمال بقية محكوميته.
وأرجع القاضي، رفضه لدعوى حميدان التركي؛ إلى افتقارها للأساس القانوني.
غدير[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
والله يستاهل مايحدث له
ماجد[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش يعني مايرجع يكمل محاكمته ف المملكه !!
عمار[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب