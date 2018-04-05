رفض دعوى ” حميدان التركي ” لاستكمال فترة محكوميته بالمملكة

نايف السالم(صدى):

قام القضاء الأمريكي، برفض دعوى تقدم بها السجين السعودي، حميدان التركي، بشأن نقله؛ لاستكمال بقية فترة محكوميته بالمملكة.

وشطب القاضي الفيدرالي، روبرت بلاكبيرن، دعوة ” التركي ” ، ضد وكلاء النيابة الأمريكية؛ لنقله للملكة؛ لإكمال بقية محكوميته.

وأرجع القاضي، رفضه لدعوى حميدان التركي؛ إلى افتقارها للأساس القانوني.