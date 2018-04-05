تعليم مكة: أبلغنا الجهات المختصة بوجود نفايات بجانب ابتدائية دون رد

سعيد العجل(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أنها كانت قد أبلغت الجهات المختصة لمعالجة السلبيات المحيطة بمبنى مدرسة ابتدائية في في حي الحفائر، في إشارة إلى مقطع الفيديو الخاص بوجود نفايات ومياه مجاري أمام إحدى المدارس.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، صباح اليوم الخميس، أن المبنى المخصص للمدرسة هو وقف تعليمي خيري لصالح مدرسة الفرزدق الابتدائية الصباحية ومدرسة عمرو بن معد يكرب المسائية ويخدم نحو 2500 طالب.

وأشارت إلى أنه يتكون من 60 غرفة وتتوفر به كافة وسائل السلامة من أجهزة الإنذار ومخارج الطوارئ وجميع الشروط التعليمية وساحات لممارسة الأنشطة المختلفة.

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