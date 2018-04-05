بالصور.. مصادرة 2 طن بهارات ومكسرات غير صالحة بمكة

حسين العلي(صدى):

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية والادارة العامة لصحة البيئة ، مساء أمس جولة رقابية على المحلات التجارية والغذائية الموجودة بالمخيم الترفيهي في مواقف حجز السيارات بحي التخصصي بمكة المكرمة .

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعيه إن المحلات الموجودة داخل المخيم الترفيهي بمواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع ، تحظى بإقبال كبير من المرتادين والمتنزهين خلال هذه الأيام ، وقد شكلت البلدية فريقا رقابياً لمتابعتها طوال فترة المهرجان ، حيث نفذوا أمس جولة للتأكد من التزام تلك المحلات بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة ، والتزام العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية ، واتباع كافة الطرق الصحية في إعداد وتقديم وتوفير المواد الغذائية .

وأشار الى أن الحملة نفذت بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وبلدية الشوقية الفرعية والإدارة العامة للنظافة ، وشارك فيها من البلدية رئيس قسم الأسواق محمد العصيمي ومساعده نايف المالكي ومشرف الفترة المسائية مروان بوقس وجميع مراقبين الفترة المسائية ، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة والتي شملت مكسرات وبهارات مجهولة المصدر ، ومخزنه ومعروضة بطرق غير صحية وغير سليمة ، بالإضافة الى اغلاق عدد من المحلات الموجودة في المخيم بسبب عدم وجود شهادات صحيه للعمال .

وقد أسفرت الحملة عن مصادرة واتلاف أكثر من إثنين طن من البهارات والمكسرات ، شملت حوالي (1537) كيلو بهارات غير صالحة للإستخدام ، و(500) كيلو من المكسرات لسوء الحفظ ، كما تم ضبط عدد (4) محلات للعطارة مخالفة وإتلاف عدد (245) عبوة كريمات ومساحيق ومعاجين محظورة .

وأكد بأن الفرق الرقابية تبذل جهود كبيرة خلال هذه الايام لمتابعه مثل هذه الظواهر والقضاء عليها ، وذلك حرصا على تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزائري العاصمة المقدسة .