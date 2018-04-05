اليوم.. محافظ الجبيل يطلق المهرجان البحري الثالث
يرعى محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز بن العسكر اليوم الخميس المهرجان البحري الثالث الذي ينظمه الأسطول الشرقي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل لمدة خمسة عشر يوما ، وكشفت اللجنة المنظمة للمهرجان أنه سيتضمن عروض وفعاليات جديدة ومميزة كالعروض البحرية والطيران الشراعي والعروض الاستعراضية وعروض الفلاي بورد ومسابقة لصيد الأسماك ومسيرة دراج والقفز المظلي .
وقال رئيس اللجان المنظمة للمهرجان سعادة العميد عبدالعزيز الجهني ان المهرجان يحمل اسم غالي علينا جميعا وهو ” كلنا حماة الوطن ” و حرصنا من خلال المهرجان وفعالياته إلى تعزيز الانتماء الوطني وتقوية اللحمة الوطنية وابراز جهود وقوة وعمل رجال القوات المسلحة بكل المجالات البحرية والبرية والجوية ، وسيكون الحضور متاحا للجميع من بوابة قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية رقم 6 ولمدة 15 يوما بدءا من الساعة 4 إلى الساعة 11 مساء .
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