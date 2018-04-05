اليوم.. محافظ الجبيل يطلق المهرجان البحري الثالث

إبراهيم الزهراني(صدى):

يرعى محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز بن العسكر اليوم الخميس المهرجان البحري الثالث الذي ينظمه الأسطول الشرقي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل لمدة خمسة عشر يوما ، وكشفت اللجنة المنظمة للمهرجان أنه سيتضمن عروض وفعاليات جديدة ومميزة كالعروض البحرية والطيران الشراعي والعروض الاستعراضية وعروض الفلاي بورد ومسابقة لصيد الأسماك ومسيرة دراج والقفز المظلي .

وقال رئيس اللجان المنظمة للمهرجان سعادة العميد عبدالعزيز الجهني ان المهرجان يحمل اسم غالي علينا جميعا وهو ” كلنا حماة الوطن ” و حرصنا من خلال المهرجان وفعالياته إلى تعزيز الانتماء الوطني وتقوية اللحمة الوطنية وابراز جهود وقوة وعمل رجال القوات المسلحة بكل المجالات البحرية والبرية والجوية ، وسيكون الحضور متاحا للجميع من بوابة قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية رقم 6 ولمدة 15 يوما بدءا من الساعة 4 إلى الساعة 11 مساء .